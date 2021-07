Doppio naufragio alle Due Sorelle: salvati nove turisti, tra loro anche un bimbo di un anno

SIROLO - Altro importante intervento questa mattina per la squadra OPSA della Cri Ancona intervenuta per un soccorso insieme a Capitaneria di porto e vigili. Sono stati salvati 9 turisti di origine argentina (di cui un bimbo di un anno ) da un naufragio. Le due imbarcazioni naufragate venivano da Porto Potenza.

Maddalena Urbani, non chiamò i soccorsi dopo abuso di droga: arrestato siriano. La 20enne era la figlia del medico che scoprì la Sars

Alle 11.30 circa, l’idroambulanza della CRI ha notato a largo della spiaggia delle Due Sorelle, due naufraghi in mare vicino un imbarcazione che stava affondando.

Iniziate tempestivamente le manovre di recupero e di messa in sicurezza dei naufraghi, i soccorritori hanno appreso che quella non era l unica barca in difficoltà, ma che ce n’era una seconda. Si sono diretti verso la spiaggia dei gabbiani, dove altri quattro adulti più un piccolo di un anno, avevano trovato riparo a seguito del naufragio della loro imbarcazione.

I naufraghi sono stati portati a bordo dell’idroambulanza con un particolare dispositivo di galleggiamento, che ha reso la manovra più semplice e sicura considerato il forte vento. Altri due naufraghi erano stati già messi in sicurezza da un’altra imbarcazione privata, che li ha poi lasciati nelle mani dei soccorritori.

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA