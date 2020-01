Sirolo, bloccati due "tombaroli": trovati con i reperti appena estratti dalla terra

SIROLO - I Carabinieri del Nucleo TPC di Ancona unitamente a quelli della Stazione CC di Numana hanno denunciato due persone, rispettivamente un cinquantatrenne e un sessantasettenne entrambi del posto per aver illecitamente eseguito ricerche archeologiche e per essersi impossessati di beni archeologici appartenenti allo Stato.



L’attività si inquadra nei servizi preventivi di monitoraggio e vigilanza delle aree archeologiche effettuati dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Marche di Ancona.



Nel corso di un servizio svolto a Sirolo, nei pressi della zona archeologica denominata “I Pini”, area vincolata e dichiarata di “notevole interesse archeologico” in quanto presente una necropoli Picena, complesso funerario scoperto negli anni “80” e ascrivibile al VI sec. a.C. ove è stata trovata la “Tomba della Regina”, i Carabinieri hanno sorpreso due uomini che con l’ausilio di metal detector stavano illecitamente effettuando ricerche archeologiche.



I militari immediatamente fermavano i due, che già avevano effettuato tre buche nel terreno. Sottoposti a perquisizione personale venivano trovati in possesso di tre verosimili reperti che avevano poco prima estratto dalla terra. Il materiale, sottoposto a sequestro, sarà consegnato al funzionario archeologo di zona per l’esame tecnico inventariale. Analogamente sono stati sequestrati gli oggetti usati per la ricerca, ed in particolare quattro sofisticati metal detector e due pale in ferro usate per effettuare le buche.

