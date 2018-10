Blitz in una villetta di Sirolo I ladri passano dalla finestra e scappano con i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - I ladri entrano dalla finestra e fanno razzia di gioielli. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Sirolo, in una villetta di via San Remo di proprietà di un libero professionista e della moglie. Non è scattato alcun allarme, nessuno ha visto i ladri: almeno due, secondo gli inquirenti, perché mentre uno s’intrufolava nell’abitazione, un complice faceva da palo in strada. Sono stati i proprietari a chiamare il 112 quando, rincasando attorno alle 19,30, si sono accorti che l’ingresso era aperto. Non hanno avuto il coraggio di entrare, temendo di trovarsi faccia a faccia con i banditi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sirolo. I ladri hanno fatto irruzione dalla finestra della cucina, che dà sul retro. Si sono arrampicati sul davanzale e poi hanno scardinato gli infissi. Poi hanno messo sotto sopra la casa rovistando dentro armadi e cassetti e in pochi minuti sono riusciti ad impossessarsi di monili d’oro, inclusi i ricordi di una vita, dal valore più affettivo che economico, anche se si tratterebbe di un colpo di alcune migliaia di euro.