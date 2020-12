Saluta gli amici, precipita dalle scale: tragedia nella notte, barman trovato morto nel pianerottolo di un condominio

SIROLO – Tragedia nella notte a Sirolo. Un barman anconetano di 34 anni è precipitato dalle scale di un condominio e ha perso la vita. La scoperta è avvenuta attorno alle 4. Il decesso sarebbe avvenuto a seguito di una caduta accidentale, forse dovuta a un malore, secondo i carabinieri di Numana e della Compagnia di Osimo. A lanciare l'allarme è stato uno dei tre amici con cui aveva trascorso la serata in un appartamento di corso Italia. Era uscito per tornare a casa, a poca distanza, dicendo di non sentirsi bene. Un'ora dopo, gli amici l'hanno trovato in un lago di sangue sul pianerottolo del condominio. Sul posto è intervenuto il 118, ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso: sarà l'autopsia, disposta dal pm Rosario Lioniello, a chiarire le cause esatte della morte.

