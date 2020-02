Banda del buco in azione, ma il colpo sfuma. L'ira dei residenti: «Siamo assediati»

SIROLO - Hanno praticato un foro nell’infisso all’altezza della maniglia per entrare al piano terra di un’abitazione nelle vicinanze del consorzio agrario provinciale, lungo la SP2 a Sirolo. Qualcosa è andato storto e il colpo tentato ieri notte è sfumato. Che si tratti di una semplice coincidenza o di un dettaglio comunque sospetto, nel pomeriggio due persone si erano presentate alla porta qualificandosi come agenti di commercio.

Si allunga così la scia dei furti nella Riviera del Conero. L’identico modus operandi fa pensare che ad agire nella zona sia una banda di criminali specializzata nel ripulire case con la tecnica del buco. Con buona probabilità, la stessa che lunedì sera ha seminato il panico a Camerano dopo aver cercato di insinuarsi in almeno due appartamenti tra via Loretana e via Colle Lauro, per poi dirigersi verso il mare e passare in rassegna diverse abitazioni della Provinciale Sirolo-Senigallia. «I carabinieri, intervenuti immediatamente appena ricevuta la segnalazione con la famiglia ancora barricata in casa dallo spavento, hanno perlustrato la campagna attorno alla cantina Mercanti dove sono state rilevate delle impronte ad indicare la possibile via di fuga a piedi dei malviventi – racconta un residente -. Nel frattempo questi si sarebbero spostati da via Colle Lauro nella direzione del Conero Golf Club, fermandosi a visitare altre case lungo la strada. Insomma, una strage! S- iamo finiti più volte nelle mire dei ladri ma ultimamente siamo sotto assedio».

