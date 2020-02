L'auto si ribalta e rimane su una fiancata: tanta paura per il conducente

SIROLO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 5:30 a Sirolo in frazione Coppo sulla Sp 2 per un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto che si è ribaltata rimanendo su un fianco. La squadra di Osimo sul posto ha collaborato con il personale sanitario per l'estrazione del conducente dall'auto e messo in sicurezza la vettura. Sul posto anche i carabinieri di Osimo per il rilievi del caso.

11:19

