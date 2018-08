Scontro all'alba: conducente della Uno â€‹grave in ospedale Illesi i ragazzi della Mercedes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Incidente all’alba sulla strada provinciale 2, nei pressi del Conero Golf Club al Coppo. Nello scontro tra una Fiat Uno e una Mercedes classe A, avvenuto poco dopo le sei, è rimasto ferito il conducente dell’utilitaria, mentre i ragazzi a bordo della Mercedes sono usciti praticamente illesi. Il ferito, incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Il ferito è rimasto comunque sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.