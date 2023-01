SIROLO - Profondo cordoglio a Sirolo per la scomparsa di Gianfranco Andreucci, che negli anni ‘80 per due mandati ricoprì la carica di sindaco della perla del Conero. Aveva 69 anni e abitava nella frazione di San Lorenzo: era stato dipendente della Regione Marche, ora in pensione. Andreucci è deceduto lunedì presso la residenza “Abitare il Tempo” di Loreto, dove è allestita la camera ardente e dove era ricoverato dopo avere avuto problemi di salute almeno da un anno.

Aveva contratto il Covid che gli aveva scatenato una serie di concause.

Persona riservata, poteva sembrare a volte ruvido, ma era un vero altruista: si faceva in quattro per dare una mano a chi ne aveva bisogno, molto generoso, era impossibile andare in rotta con lui. Militava nel Partito socialista ed era stato eletto sindaco di Sirolo nell’allora coalizione di centrosinistra, ricoprendo in seguito anche la carica di consigliere comunale. Persona attenta e gentile, si era sempre impegnato per il bene della collettività che aveva amministrato, prodigo di consigli fino a qualche anno fa in campo politico.

La formazione

Laureato in Sociologia, dipendente della Regione Marche dal 1° agosto del 1974, è stato responsabile di diversi procedimenti amministrativi. Ha lavorato nei settori della formazione professionale, dell’artigianato e alla presidenza della Giunta regionale. E’ stato anche, tra il 1990 ed il 1995, responsabile di segreteria del vice presidente e assessore Gaetano Recchi, poi come capo segreteria dello stesso presidente Recchi.

Dal 1995 fino alla pensione, 2 anni fa, all’Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni. Aveva collaborato con il Corecom e con l’Osservatorio regionale per la raccolta dei dati sulle spese pubblicitarie della Regione. Il funerale di Andreucci verrà celebrato questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sirolo.