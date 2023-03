ANCONA - L’incremento delle indennità della giunta è finito sui banchi del consiglio comunale svoltosi ieri mattina nell’auditorium della Mole Vanvitelliana con un’interrogazione ad hoc. A presentarla è stato il consigliere d’opposizione Daniele Berardinelli, capogruppo Fi, che ha chiesto di sapere a quanto ammontano gli stipendi degli amministratori comunali dal 2021 ad oggi e per gli anni futuri.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Su lavori e Pnrr la Mancinelli resta ottimista



L’escalation



La sindaca Valeria Mancinelli, documenti alla mano, ha elencato il complessivo annuale lordo, senza però specificare gli emolumenti singoli, assessore per assessore, e il corrispettivo del primo cittadino. Ad ogni modo tra il 2021 e il 2024 la giunta comunale di Ancona arriverà a percepire quasi il doppio. «La spesa per l’indennità degli amministratori nel 2021 è stata di 469mila euro - ha specificato la sindaca - e nel 2022 è stata di 466mila euro». Ma ecco che nel 2023 scatta il primo sensibile upgrade: «La previsione per effetto della legge di bilancio del 2021 sarà di 723mila e 902 euro - ha proseguito Mancinelli - e nel 2024 arriverà a 878mila euro». Un avanzamento di tutto rispetto, considerato che nel giro di quattro anni sindaco e assessori arriverebbero a percepire uno stipendio quasi raddoppiato. Ma la sindaca ha tenuto a sottolineare che «la manovra di incremento per gli anni 2023, 2024 e futuri è stata stabilita con la legge 234 del 2021 e interamente finanziata con un fondo ministeriale e, quindi, non più a carico del bilancio comunale».



Il siparietto



Il tema, particolarmente sentito, ha dato adito, però, ad un curioso botta e risposta tra il consigliere Berardinelli e la sindaca Mancinelli. «Voi avreste potuto rinunciare» ha ribattutto il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. «Ci siamo attenuti alla legge» ha risposto Mancinelli. «Ma ci sono stati casi, in altri comuni italiani, dove il sindaco ha rinunciato all’aumento di stipendio» ha proseguito Berardinelli. A quel punto la sindaca, con una punta di ironia, ha scoccato la frecciata: «Il discorso vale per chiunque verrà dopo» ha detto, lasciando un interrogativo neanche troppo sibillino su come affronterà la questione il vincitore della prossima tornata elettorale comunale qualora a spuntarla fosse il candidato del centrodestra.



La legge



A partire dal 2024 lo stipendio lordo che percepirà il prossimo sindaco di Ancona sarà di 11.040 euro, pari a oltre 6mila euro al mese netti. Il prossimo anno, infatti, entrerà a regime la nuova indennità di funzione per i componenti della giunta comunale. L’ultima finanziaria prevede che per i capoluoghi di regione lo stipendio dei sindaci debba essere parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni nella percentuale dell’80%.