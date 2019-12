Il Simbolotto porta un “diamante” nelle Marche, vinti 7500 euro

Il diamante ha portato bene. Così come le nacchere, la culla, la mano e perfino il maiale: è la combinazione estratta ieri per il Simbolotto, il nuovo gioco basato sull'abbinamento di numeri e simboli, che, riporta Agipronews, ha fruttato a un giocatore di Ancona 7500 euro. Fino a ieri, il Simbolotto, lanciato il 18 luglio scorso, non aveva mai fatto visita alle Marche, malgrado stia prendendo piede nei gusti dei giocatori, forse per quelle piccole e attraenti icone stampigliate sulla schedina, ma più probabilmente perché la partecipazione è gratuita. Basta fare una normale giocata del Lotto sulla ruota mensilmente in promozione (a dicembre è quella di Venezia) per vedersi assegnare dal sistema una combinazione casuale di 5 simboli scelti in una serie di 45. Se escono tutti e cinque, si può fare festa, ma si vince anche con quattro, tre e due punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA