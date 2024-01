Silvia si iscrisse a Scienze dell’Informazione, a Pisa, nell’83. «Per me, figlia di una prof di Matematica, Informatica era il futuro, la naturale evoluzione del calcolo». Sua madre, Anna Rosa Londrillo, era solita proporre, al termine del pranzo, giochi matematici a Silvia e alla sorella maggiore Giuseppina. «Allieva, allo Scientifico Luigi di Savoia, della mitica prof Viola, non ho mai studiato matematica sui libri, fino all’università. Ascolto e intuizione». Non poteva immaginare che, un giorno, nella sua storia sarebbe entrata la comunicazione giornalistica. Ad Ancona, Silvia, tutta scuola e campetto della parrocchia della Misericordia, non ha mai chiesto più di quello che sapeva di poter avere.



La laurea



«Mio padre Severino, nomen omen, quasi si stupiva che io non volessi il motorino». A Pisa, Silvia ha modo di sviluppare, in un ambiente molto stimolante, l’input ricevuto dai genitori: «Studiare, lì, non era certo considerato un optional, ma un valore fondante». E conosce Massimo, compagno di corso, genovese. Si laurea a ottobre dell’88, pochi mesi dopo la prematura scomparsa di papà Severino. E dopo un anno trascorso ad Ancona, con Massimo, che intanto ha finito il servizio di leva, va a lavorare a Milano. «Per noi informatici, quella città era la Mecca». Ma poi tornano ad Ancona, dove il lavoro non mancava, e le loro competenze, al tempo nuove, erano molto richieste. Si sposano e qualche anno dopo, innamorati degli Usa, che avevano visitato in viaggio di nozze, vanno a vivere a New York, dove Massimo, ormai lanciato nel mondo della finanza, aveva dei contatti. «Con Alberto, il primogenito, e Michele, neonato, ci siamo rimasti fino al 2001».



La tragedia



Poi, il richiamo di casa. Era tornata da poco in Italia con tutta la famiglia, quando, l’11 settembre, successe la tragedia delle Torri Gemelle. «Lo seppi in anteprima da Massimo, che continuava a lavorare online sulle borse. Quel pomeriggio, una ridda di telefonate ed email per avere notizie dei nostri amici newyorkesi. E il giorno dopo, nessuno si ricordò del mio compleanno, nemmeno io». Di nuovo a New York, nel 2009. «A Manhattan. Per i figli, cinque anni di scuole americane, un forte imprinting». E per Silvia, una svolta. «Mio marito mi presentò Josephine Maietta, di origini siciliane, che aveva conosciuto in aereo. Un vulcano di idee e di iniziative per le comunità italiane in America». Silvia è invitata al Calabria Day, una manifestazione organizzata da Josephine a Broadway, con collegamenti in diretta, via Skype, con calabresi sparsi nel mondo.



La sfida



«All’uscita dal teatro, dico a Jo di voler fare qualcosa di analogo per le Marche». Una bella sfida, trovare i marchigiani sul pianeta. Si lancia subito alla ricerca, a partire dai social, all’epoca agli esordi. Registra migliaia di interviste a distanza, a ogni ora del giorno, a causa del fuso orario, per montare uno spettacolo, “Marche Day”, trasmesso sul web. In quell’occasione conosce l’italo argentino Javier Pablo Lucca, la cui mamma era di Montemarciano. «E quando nel 2012 Ancona festeggia i 2400 anni dalla fondazione, organizzo un “Happy Birthday Ancona”, in diretta, da una pizzeria italiana sulla Third Avenue, con anconetani nel mondo».



Il programma



Ormai Silvia ha allacciato collegamenti da un capo all’altro della Terra. Così, quando la famiglia torna in Italia, mentre Alberto prosegue alla Cornell University, collabora, da Ancona, con radio e televisioni sull’altra sponda dell'Atlantico, tra cui Radio Hofstra University, nel programma “Sabato italiano” di Jo Maietta. Diventa corrispondente per Radio Icn di Anthony Pasquale, che le dedica una rubrica settimanale, “Cari amici vicini e lontani”, nella sua trasmissione “Ciao Tony”. «Dopo il terremoto del 2016, per dare visibilità al territorio marchigiano, ho fatto tante interviste dai borghi del cratere». Ne trarrà anche un libro, “I muri del silenzio”, assieme a Miriam Rosa Togni. Oggi, Silvia tiene rubriche radio e tivù: “Voce alla Radio”, con Javier Pablo Lucca, trasmessa sulla Cnn Rosario in Argentina, “Italia in Diretta”, su Radio Internazionale dal Belgio, e, per sei mesi, da Adelaide, Australia. Informazione, per Silvia, ha significato applicare l’informatica alla cronaca di costume.