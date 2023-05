ANCONA Più che semplici rumors. Sembrerebbe infatti che Daniele Silvetti, candidato a sindaco per la coalizione di centrodestra, abbia avvicinato il professore Rodolfo Bersaglia per l’incarico da assessore alla Cultura nella squadra di governo. Il contatto sarebbe avvenuto giorni fa, maturato da una riflessione dello stesso Silvetti sulla ricerca di una figura tecnica e allo stesso tempo di spessore. E quale identikit migliore, se non quello del docente, storico dell’arte e grande esperto e studioso della storia di Ancona. Del resto Silvetti aveva già lasciato trapelare che sull’assessore alla Cultura le nebbie si erano dissipate, lasciando un riflettore acceso su un nome. Ed ecco che alla fine è saltato fuori.



Il profilo



Rodolfo Bersaglia, classe 1958, due lauree: una all’Accademia di Belle Arti e l’altra in Storia e Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Macerata. Docente di Storia dell’arte all’Istituto Savoia-Benincasa, ha insegnato Storia dell’Arte e dell’Architettura all’Univpm. Già dottore di Ricerca presso il dipartimento di Urbanistica dell’Univpm e professore di Storia delle Arti Applicate presso l’Accademia di Belle Arti (Poliarte Ancona). Un curriculum di tutto rispetto: ferratissimo sulla storia del capoluogo. Ha tenuto seminari all’Università Politecnica delle Marche sulla Storia dell’Architettura di Ancona e alla Pinacoteca Civica Francesco Podesti un ciclo di conferenze sul repertorio pittorico della Provincia di Ancona. Tra i tanti progetti: ha realizzato la mostra “L’Ancona perduta” con ricostruzioni delle architetture e interi quartieri cancellati o modificati nel tempo. Ha dato alle stampe numerose pubblicazioni e volumi, sempre sulla storia della Dorica. E Recentemente è stato protagonista di varie passeggiate guidate, sempre molto seguite, tra i tesori dell’arte del capoluogo. Bersaglia è da sempre uno dei riferimenti per la cultura e per l’arte ad Ancona, stimato e apprezzato in maniera trasversale. Dunque, in caso di vittoria di Daniele Silvetti, che chiude oggi la campagna elettorale con il ministro per lo Sport Andrea Abodi alle 19,30 in piazza Roma, due assessori sono già piazzati.



Gli incarichi



Marco Battino, leader del movimento Ripartiamo dai Giovani, all’Università, Politiche giovanili e Lavoro giovanile. E Rodolfo Bersaglia alla Cultura. Mentre per gli incarichi esterni Silvetti ha già immaginato di comporre un team di esperti su specifici temi. Ad esempio lo pneumologo Floriano Bonifazi potrebbe andare a dirigere una squadra di tecnici per curare il tema dell’ambiente e dell’inquinamento. Mentre l’architetto e urbanista Riccardo Picciafuoco, con Silvetti al Parco del Conero, finirebbe per coordinare una sorta di task force per la realizzazione del Piano per il decoro urbano.