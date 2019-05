Signora vaga in stato confusionale: i poliziotti la riportano a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di trambusto ieri pomeriggio intorno alle 18 quando giungeva in Questura una segnalazione al 113 riguardante una anziana signora che vagava in stato confusionale in via Redi. Poco dopo gli agenti rintracciavano la donna che, affetta dalla sindrome di Alzhaimer, era uscita di casa e si era persa. Effettuato qualche accertamento, i poliziotti la tranquillizzavano e riaccompagnavano la ultraottantenne presso la propria abitazione riuscendo a farla rientrare in casa malgrado la donna non avesse con se le chiavi, affidandola alla figlia.