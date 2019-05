Sigaretta sul materasso scoppia un rogo in casa La paura dei residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO - Vigili del fuoco di Jesi e Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti ieri in via Selva per un incendio all’interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina. L’allarme è scattato ieri poco dopo mezzogiorno, lanciato da uno degli stessi residenti. In un primo momento si era temuto per le condizioni di un’anziana e dei suoi due figli 50enni conviventi, tanto che è stato anche allertato il 118 e dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata un’ambulanza in via precauzionale.Ma all’arrivo della Croce gialla di Chiaravalle i sanitari hanno riscontrato che per fortuna non vi erano intossicati e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Le fiamme si erano sviluppate da un materasso dove, presumibilmente, era caduta una sigaretta. I residenti si sono accorti subito dell’incendio, che ha interessato una delle camere da letto, provocando ingenti danni da fumo e da calore. Uno dei due uomini ha subito spalancato le finestre e tentato di spegnere il fuoco gettandovi sopra dell’acqua.Intanto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi, che hanno provveduto a completare lo spegnimento delle fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Il fuoco non ha provocato danni alle strutture portanti dell’abitazione, ma la stanza è attualmente inagibile per via della fuliggine e dovrà essere bonificata e tinteggiata prima che vi si possa rientrare senza rischi. In poco tempo la situazione è tornata alla normalità. I residenti sono stati fatti uscire e messi in salvo durante le operazioni di spegnimento e di verifica statica, grazie a un intervento coordinato tra pompieri, carabinieri e sanitari.Le cause, come è stato accertato al momento dei rilievi tecnici, sono di natura accidentale. I residenti sono stati fatti rientrare dopo circa un’ora. L’intervento dei soccorritori si è svolto sotto una pioggia battente che tuttavia non ha tenuto lontani i curiosi, attirati dal trambusto dei mezzi delle forze dell’ordine.