L'appello del Comune di Ancona ai cittadini: «Non sprecate l'acqua». Ecco come fare

ANCONA - Non è una ordinanza quella del Comune di Ancona, ma un invito esteso a tutti i cittadini per l'utilizzo dell'acqua in maniera responsabile. L'appello arriva dall'assessore comunale all'Ambiente Michele Polenta. «Nonostante non abbiamo problemi attualmente sul fronte dell'approvvigionamento idrico - spiega - dobbiamo però cercare di preservare le nostre risorse idriche. Il Comune di Ancona nel periodo compreso tra settembre e giugno è alimentato costantemente dalla sorgente di Gorgovivo e solo nel periodo estivo, per far fronte ai maggiori consumi dell’area costiera, viene integrata fino al 30% da acqua proveniente da pozzi. Perciò invito i cittadini ad un utilizzo consapevole dell'acqua».

I consigli per non sprecare l'acqua

- Ridurre le innaffiature di giardini, attivando i sistemi automatici soltanto di sera e, dove possibile, non utilizzare l’acqua dell’acquedotto.

- Riparare eventuali perdite dei rubinetti di casa

- Preferire la doccia al bagno in vasca

- Scegliere cassette per il Wc a quantità differenziate

- Far funzionare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e alle basse temperature

- Applicare frangigetto o riduttori di flusso ai rubinetti di casa

- Evitare di far scorrere inutilmente l'acqua quando ci si lava i denti, i capelli, ci si rade o si lavano le stoviglie

- Utilizzare contenitori che consentano il riutilizzo dell'acqua che si usa per lavare gli alimenti o l'acqua di cottura della pasta (può essere riutilizzata per innaffiare le piante e l'acqua di cottura è un ottimo sgrassante per lavare le stoviglie)

- Chiudere sempre il rubinetto centrale dell'acqua quando ci si allontana da casa per lunghi periodi

