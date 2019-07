Si squarcia una gamba in un ferro e ha un'emorragia paura per una 80enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Soccorso da parte della Croce Gialla lungo lo stradello che da via Rismondo angolo via Panoramica in direzione Grota Azzurra ad una donna di 80 anni che mentre risaliva si è squarciata una gamba mentre provava a risalire su un ferro. la donna con molta tenacia è riuscita ad arrivare fino alla pineta dove è stata aiutata da altre persone con un emorragia in corso e con la Croce Gialla che poi l'ha condotta all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.