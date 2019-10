Si slaccia i pantaloni e fa pipì sul muro davanti alla stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Venerdì poco prima delle 22 alla stazione ferroviaria un uomo si è slacciato i pantaloni e, rivolto verso un muro, ha orinato contro la parete. E’ accaduto sul lato principale della stazione, che si affaccia sulla Statale, proprio davanti alla postazione dei taxi. Non era notte fonda e, anche se in un venerdì di ottobre non era molto affollata a quell’ora, per i presenti la scena di degrado è rimasta particolarmente impressa. Un gesto di inciviltà di cui avrebbero fatto volentieri a meno. L’autore, disinvolto, non ha cercato uno spazio più discreto.