Si sente male in un locale cade e batte la testa 63enne portato in ospedale

ANCONA - Era in un locale in piazza del Papa quando all'improvviso poco dopo mezzanotte si è sentito male ed è caduto dal balcone. Momenti di paura per un uomo di 63 anni che nella caduta ha riportate serie ferite al volto con la Croce Gialla immediatamente intervenuta sul posto che l'ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torerette conj un codice di media gravità.