Si sente male dopo il bagno Il bimbo di 4 anni finisce in isolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un bambino di 4 anni ricoverato al Salesi per il virus dell’Escherichia Coli. I genitori, che vivono a Marotta, hanno riferito che il bambino aveva fatto per due giorni di seguito il bagno a Senigallia. Non c’era per loro nessun altro motivo per cui avrebbe potuto contrarre il virus che ha colpito solo lui in famiglia. Il bambino aveva fatto il bagno nello specchio d’acqua antistante il lungomare Alighieri, all’altezza del Ponterosso. Il primo giorno non aveva accusato nulla di strano. Sono tornati il giorno successivo, nuovo bagno e poi rientrato a casa ha iniziato a stare poco bene. Si pensava al virus intestinale. Poi sono sopraggiunti febbre e perdite di sangue. I medici hanno valutato se sottoporlo ad una trasfusione di sangue. Non è stata necessaria ma per giorni il bambino è rimasto in isolamento. Sta meglio, ma la famiglia vuole capire dove possa aver preso il virus, se facendo il bagno.