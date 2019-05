Si sente male davanti alle Muse: momenti di paura per un ragazzo di 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un po' di trambusto in piazza Repubblica di fronte alle Muse intorno alle 18,30 per un ragazzo di 25 anni ha accusato un improvviso malore. Immediati i soccorsi della Croce Gialla che stava svolgendo servizio presso la fiera con i primi soccorsi e con l'intervento poi completato grazie ad un'altra ambulanza della Croce Gialla e dell'automedica con il giovane che si è ripreso per il sollievo delle tante persone che hanno assistito ai soccorsi.