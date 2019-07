Si sente male davanti alla banca: paura per una donna in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava camminando lungo via Cristoforo Colombo quando all'improvviso ha accusato un malore con i passanti che hanno subito attivato i soccorsi e con la Croce Gialla che ha stabilizzato da donna di circa 70 anni proprio davanti alla banca per poi portarla all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso: le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.