Si sente male a cena al ristorante: grave una donna di 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Stava cenando al ristorante con gli amici, improvvisamente ha avvertito un dolore acuto allo stomaco. Una fitta così forte da chiamare il 118 e farsi visitare in ospedale. Mentre l’ambulanza si dirigeva verso il ristorante, la donna - una 46enne jesina - ha perso i sensi. Era andata in arresto cardiaco. Allarme giovedì sera verso le 20,30. All’arrivo dell’automedica del 118 e dell’ambulanza, la poveretta era in coma. I sanitari, resisi conto subito della gravità della situazione, l’hanno stabilizzata sul posto, intubata e trasferita in codice rosso di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette dove si trova in Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi