Si scusa e restituisce i soldi ma il rapinatore non sfugge alla condanna

SENIGALLIA - Appena revocata la misura degli arresti domiciliari, si era recato in un negozio di via XX settembre per risolvere un conto in sospeso legato alla mancata erogazione di una ricarica telefonica del valore di 30 euro. I soldi erano stati incassati dall’attività commerciale ma il cellulare non sarebbe mai stato rimpolpato del credito richiesto.Di qui, le minacce al titolare del negozio: «Se non mi dai i soldi, ti infilzo» avrebbe detto un senigalliese di 50 anni, armato di un cacciavite. Alla consegna dei 30 euro aveva fatto seguito la fuga del rapinatore in bicicletta. Gli agenti del commissariato di Senigallia lo avevano inseguito, fermato e arrestato. Per lui si erano spalancate le porte di Montacuto. Ieri mattina, il 50enne – difeso dall’avvocato Mauro Diamantini – è stato condannato dal gup Francesca De Palma a due anni di reclusione per rapina aggravata dall’uso del cacciavite. Il processo si è tenuto con il rito abbreviato. Il titolare del negozio non si è costituito parte civile.L’imputato, dopo la rapina accaduta lo scorso 14 novembre, gli aveva anche scritto una lettera di scuse, allegando 50 euro, 20 euro in più rispetto alla somma fattasi consegnare sotto minaccia. In udienza, il pm Rosario Lioniello aveva chiesto la derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base al contenzioso nato per via della ricarica. Il giudice ha mantenuto l’accusa originaria, condannando l’imputato per rapina. La difesa ha già annunciato l’appello per cercare di ridurre la pena. Attualmente, il 50enne si trova collocato ai domiciliari, misura decretata dal gip dopo la scarcerazione da Montacuto. All’epoca del blitz nel negozio in via XX settembre era da poco uscito dal regime dei domiciliari in cui era finito per motivi di droga.Con la libertà riottenuta, aveva pensato bene di sistemare l’inghippo avuto con il negozio. In un primo momento, era stato cacciato dal titolare dell’esercizio commerciale. Il giorno dopo, aveva ritentato. Questa volta armato di un cacciavite: «Se non mi dai i soldi ti infilzo» aveva detto alla vittima, mostrando l’arma. Il denaro gli era stato consegnato, ma la fuga del 50enne con il misero malloppo era durata poco.