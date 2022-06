Sbronza choc, sviene in auto: adesso è grave all'ospedale. Si era scolato 3 bottiglie alla Cittadella. Giovane brilla soccorsa alla stazione

ANCONA Un uomo di 76 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette a seguito di un abuso alcolico. A salvare la vita a questa persona, alle prime luci dell’alba di ieri, sono stati due agenti delle Volanti della Questura di Ancona impegnati nel controllo del territorio.

Occhi attenti che di certo non hanno potuto fare a meno di notare una vettura parcheggiata nei pressi della Cittadella al cui interno c’era una persona priva di sensi. Una volta aperto lo sportello della vettura gli agenti si sono resi conto che l’uomo, un 76enne aveva immediato bisogno di assistenza medica in quanto privo di sensi. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta estratto dalla vettura, il 76 enne privo di sensi è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le condizioni di salute dell’anziano vengono definite gravi anche se al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Un episodio che dovrà essere chiarito anche per il fatto che all’interno della vettura è stata rinvenuta una bottiglia di limoncello, una di sambuca e una confezione di vino. Notte quella tra sabato e domenica che ha visto anche un altro intervento legato al consumo di bevande alcoliche. In piazza Rosselli, nei pressi della stazione, una giovane attorno alla mezzanotte, sempre a causa del consumo di alcol, ha perso il lume della ragione. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona ma per calmare la ragazza è stato necessario l’intervento delle volanti della Questura dorica. Alla vista dei poliziotti la giovane è rientrata nei ranghi, quanto è bastato per trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale regionale dove ha avuto modo di smaltire la sbornia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA