Si schianta contro un muro Automobilista portato in ospedale

TRECASTELLI - Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro muro. E' successo questa mattina in via Croce a Castel Colonna con lo schianto ha lasciato pensare al peggio a chi ha visto poi l'auto semidistrutta con l'uomo che è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale di Senigallia: le sue condizioni comunque non sono gravi.