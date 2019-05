Si schianta contro l'albero e fugge: i vigili del fuoco trovano l'auto vuota

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - Questa mattina intorno alle 5.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo in via Ernesto che Guevara per un incidente stradale. Una vettura si è schiantata contro un albero, all'interno della stessa non vi era nessuno, evidentemente il conducente subito dopo la collisione si è dileguato. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente e la vettura alimentata a gas metano. Sul posto i carabinieri della stazione di Osimo.