Perde il controllo e si schianta con la moto centauro all’ospedale

SENIGALLIA - Si schianta con la moto e rifiuta, in un primo momento, di essere sottoposto agli esami per riscontrare la presenza di alcol e droga nel sangue. Si tratta di un 42enne di Fano che è stato soccorso dai sanitari del 118 nel tardo pomeriggio di domenica in via Podesti. E’ arrivata un’ambulanza con medico a bordo che l’ha trasferito in codice giallo al pronto soccorso. Ad un tratto, mentre stava guidando la sua moto, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Cadendo a terra ha riportato nell’impatto la frattura di quattro costole e della clavicola destra. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Ha fatto tutto da solo come rilevato dalla polizia locale, presente sul posto. Il 42enne ha chiesto espressamente di non essere sottoposto né al test per verificare la presenza di alcol nel sangue né a quello per riscontrare la presenza di sostanze stupefacenti. Esami obbligatori per legge in caso di incidenti. I vigili urbani, che l’hanno poi raggiunto in ospedale, gli hanno spiegato che il rifiuto avrebbe comportato automaticamente la denuncia. A quel punto ha autorizzato i sanitari ad effettuare l’esame richiesto. Gli esiti ieri ancora non erano stati comunicati alla polizia locale. Il centauro è stato trattenuto a lungo in ospedale per verificare i traumi riportati.