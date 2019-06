Si ribalta più volte con l'auto vicino â€‹a una curva automobilista ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPE - Perde il controllo dell'auto e si ribalta più volte, grande spavento questa mattina intorno alle 8 con i vigili del fuoco che sono intervenuti a Passo di Ripe Sp 12 al Km 8+500 per un incidente stradale. Un uomo alla condotta di un'auto in prossimità di una curva perdeva il controllo ribaltandosi diverse volte. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas gpl il cui serbatoio del gas si era sganciato.