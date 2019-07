Si ribalta, esce dall’auto e poi va a casa a dormire Tutta la calma del 60enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - La Skoda si ribalta sabato notte, il conducente torna a casa, per coricarsi a letto, come se niente fosse. Solo nella tarda mattinata di ieri, il mezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Fabriano che sono stati allertati dal proprietario che, illeso, non ha avuto nemmeno bisogno di chiamare i sanitari dell’ospedale Profili.Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica in zona San Pietro, vicino Castelletta, non lontano da Monte San Vicino. Protagonista un 60enne del posto al volante di una Skoda che è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco. L’uomo è tornato a casa a riposare e ieri ha telefonato ai pompieri del distaccamento fabrianese per chiedere di recuperare il mezzo che era rimasto, dalla notte prima, sul campo a pochi metri dalla carreggiata. I vigili del fuoco hanno messo l’automobile in sicurezza e nel corso dell’intervento, per quasi mezz’ora, si è circolato a senso unico alternato. La Skoda ha riportato danni alla carrozzeria. Nessun altro veicolo coinvolto.