Si ribalta con l'auto: un ferito grave Due chilometri di coda sull'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Caos sul'A14 e due chilometri di coda in aumento tra Ancona Sud e Ancona Nord dopo l'incidente verificatosi poco prima delle 17,30 con un'auto che per cause in corso di accertamento si è ribaltata. Immediati i soccorsi con il conducente trasportato grazie all'intervento dell'eliambulanza all'ospedale di Torrette in gravi condizioni.++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO