Si procura ferite con un coltello: giovane soccorso e ricoverato

JESI - Ha tentato di farsi del male, sferrandosi diversi fendenti al torace e all’addome, ferite che per fortuna non gli sono state fatali. L’allarme è scattato nella notte tra lunedì e ieri verso mezzanotte e mezzo in un’abitazione della Vallesina dove un giovane di 32 anni, al culmine di uno stato di forte agitazione, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha impugnato un coltello rivolgendolo verso sé stesso. Si è colpito più volte, con la forza della disperazione. Forse quello era solo il gesto disperato, estremo, di chi voleva lanciare in quel modo una richiesta di aiuto. Soccorso dai sanitari dell’automedica del 118 e dell’ambulanza della Croce rossa, l’uomo è stato stabilizzato sul posto, sedato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.Le sue condizioni non erano gravi per fortuna, in quel raptus autolesionista si era solo procurato dei tagli, delle ferite ampie ma superficiali, che non gli hanno intaccato organi vitali. Nella notte è stato medicato e stabilizzato. Ma non è stato dimesso, perché più gravi sono le cicatrici emotive di quel gesto, su cui i professionisti del reparto di Psichiatria dovranno indagare per cercare di dare aiuto a questo giovane, nella speranza che non tenti più di farsi del male.