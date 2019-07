Si ferma con la moto per far passare una moto l'amica la tampona: che paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una 17enne è rimasta ferita ieri pomeriggio dopo essere stata tamponata dall’auto di un’amica. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Una comitiva di amici era appena andata via dal mare quando si è verificato il tamponamento. A bordo di una moto 125 c’erano due 17enni, entrambi di Monte San Vito. Il centauro è rimasto illeso mentre l’amica, che trasportava, cadendo è rimasta ferita. Nulla di grave ma per precauzione è stata portata a Torrette da un’ambulanza. È arrivata anche l’eliambulanza sul posto, partita con un codice rosso determinato dalla dinamica.I due minorenni si erano fermati per fare attraversare un pedone. Dietro la moto c’era una Renault Clio, guidata da una 21enne che trasportava il fratello del centauro. Non ha fatto in tempo a frenare ed ha tamponato la moto. Uno choc per tutti, compreso per la ragazza al volante della macchina. Il 17enne alla guida della moto è rimasto illeso. Ha invece avuto bisogno di cure l’amica coetanea che è rimasta sempre cosciente ed ha parlato lamentando qualche dolore. Oltre alle ambulanze e all’elisoccorso, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. Disagi si sono registrati alla circolazione per il tempo necessario ed effettuare i soccorsi e recuperare i mezzi. Molti i bagnanti andati a controllare cosa fosse accaduto, preoccupati per i giovami coinvolti. Tutto risolto senza gravi conseguenze.