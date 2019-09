Si barrica in casa e minaccia di suicidarsi, salvata una donna di 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Polizia locale e vigili del fuoco hanno salvato una donna che minacciava di suicidarsi. È successo ieri pomeriggio quando il personale della polizia locale, coordinato dal comandante Flavio Brunaccioni, è intervenuto insieme ai Vigili del Fuoco per una persona in difficoltà, che minacciava di suicidarsi. Si tratta di una donna quarantenne di Senigallia, che abita da sola al terzo piano di un condominio, senza familiari. La donna, in evidente difficoltà e già seguita da tempo dal personale medico, non intendeva aprire la porta di casa e minacciava di togliersi la vita. I vigili del fuoco, intervenuti con la scala, sono passati dalla finestra e hanno aperto la porta d’ingresso agli agenti, che hanno dissuaso la signora dal commettere gesti autolesionistici. Successivamente è stata accompagnata al pronto soccorso di Senigallia per le cure del caso.