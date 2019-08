Si balla dentro i recinti «Cambiate le regole, così la movida muore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Movida in via d’estinzione sulla spiaggia di velluto e il vicesindaco dice basta, invitando il legislatore ad aggiornare le leggi. Molti contestano il fatto di applicare le stesse regole valide per i locali al chiuso in spiaggia. All’aperto la norma costringe i bagnini a recintare la pista da ballo e se qualcuno danza fuori dal recinto il bagnino commette un reato. Come accaduto ai fratelli Lucarelli, titolari dello stabilimento 18 Nodi sul lungomare Da Vinci. Gli agenti hanno fatto solo rispettare una legge, molto contestata.