Si accascia sul divano e viene stroncato da un infarto sotto gli occhi del figlio

TRECASTELLI - Si accasciato sul divano e non si è più ripreso. È morto così nel primo pomeriggio di ieri Dorino Beciani, 65enne molto conosciuto a Passo Ripe di Trecastelli dove aveva fatto parte anche del direttivo del Circolo Anspi. Da qualche giorno non stava molto bene. Pensava fossero i sintomi dell’influenza. Ieri si è seduto sul divano ma all’improvviso la situazione è precipitata. Il figlio, presente in casa, è intervenuto per cercare di soccorrerlo non appena si è accorto che qualcosa non andava. Ha poi chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza. I sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto, molto probabilmente, per un infarto. La tragedia si è consumata nel centro del paese, in via Aldo Moro, vicino alla chiesa e al circolo, dove abitava il 65enne che aveva lavorato per un’azienda edile. «Una persona fantastica – lo ricorda Giorgio Terenzi, consigliere comunale – era con me nel direttivo del circolo quando ero presidente. Sempre disponibile. Sono veramente dispiaciuto per quanto accaduto».