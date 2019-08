Si accascia per terra vicino alle Poste: pensionato «in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Choc in pieno centro mercoledì sera alle 21,30 a Chiaravalle, vicino all’ufficio postale. R.S., un uomo di 76 anni che risiede in via IV Novembre in città, era in bicicletta vicino alla sua abitazione, nel quartiere di viale Montessori, quando si è sentito male. Si è fermato, sembra essere sceso dalla bici, secondo alcuni testimoni della vicenda, ed è caduto in terra colto da un arresto cardiaco. Nella zona stavano passeggiando diversi cittadini che si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione.In due gli hanno praticato un massaggio cardiaco senza esiti positivi. I due soccorritori si sono prodigati per diversi minuti, una decina, nell’opera di soccorso e nel frattempo altri cittadini che erano presenti hanno telefonato al 118. Sul posto sono rapidamente giunte un’automedica ed un’autoambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle. I militi del 118 hanno proseguito nel praticare il massaggio cardiaco all’uomo che però stentava a riprendersi. Visto il grave stato di salute in cui versava l’anziano, dopo alcuni minuti, è stato caricato a bordo dell’ambulanza ed è stato portato all’ospedale di Torrette.I testimoni affermano che le sue condizioni di salute erano gravi e che, nonostante il massaggio cardiaco, l’attività del cuore stentava a ripartire. «Siamo intervenuti immediatamente – dice uno dei primi soccorritori – e non abbiamo perso tempo ma probabilmente l’anziano è stato vittima di un infarto. Nonostante il massaggio cardiaco che abbiamo praticato per una decina di minuti, l’uomo non accennava a riprendersi».In condizioni molto critiche è stato caricato sull’autoambulanza e trasportato urgentemente a Torrette ed anche i militi della Croce Gialla non hanno avuto riscontri positivi durante il tragitto. L’uomo, tra l’altro, è proprio un volontario dell’associazione di volontariato chiaravallese e tutti attendono con ansia di sapere di un miglioramento delle sue condizioni di salute anche se fino a ieri sera nulla è trapelato.