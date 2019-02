Si accascia a terra mentre passeggia Inutile il massaggio cardiaco, l'uomo muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dramma questa mattina intorno alle 10 in via Berti dove un 87enne, residente in zona, è deceduto lungo la strada a causa di un probabile arresto cardiocircolatorio. Sul posto oltre all’automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Per oltre 45 minuti i soccorritori hanno tentato in tutti i modi di far ripartire il cuore dell’uomo. Nonostante il massaggio cardiaco e la terapia farmacologica non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi di legge è poi intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. Successivamente, con l’autorizzazione del magistrato di turno, il corpo dell’anziano è stato messo a disposizione della famiglia per il rito funebre.