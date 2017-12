Sfiora il colpo grosso al SuperEnalotto: fa 5 e vince 22.344,23 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Jackpot del SuperEnalotto sfiorato per un giocatore di Osimo che nell'ultimo concorso ha centrato un 5 da 22.344,23 euro. La giocata fortunata è stata convalidata presso il Bar Duomo di via Antica Rocca, 5. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 78,5 milioni di euro, il più alto in palio in Europa. Nelle Marche, riferisce Agipronews, il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000, mentre ancora a Fermo è stata realizzata la vincita più alta al gioco da inizio anno: un 5 da 30mila euro lo scorso 28 febbraio.