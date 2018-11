Settimana della cucina italiana nel mondo: seminario in Cina dello chef Cedroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUANGZHOU CANTON – Guangzhou Canton, la città fulcro di una delle più famose cucine orientali, è diventata in questi giorni il palcoscenico per mostrare il meglio della dieta mediterranea nella Settimana della cucina italiana nel mondo.Un programma, allestito dal Consolato Generale, che spazia da un focus sulla dieta per gli sportivi e la sua importanza - con Marcello Lippi, che portò gli azzurri a conquistare la coppa del mondo, come testimonial – ai piatti dello chef due stelle Michelin Moreno Cedroni.Lo chef ha tenuto un seminario allo Shunde Polytechnic dove ha spiegato l’origine, le caratteristiche e il valore della dieta mediterranea lasciando poi campo libero ai ragazzi che si sono sfidati in una gara di cucina.Il giorno successivo poi, al Four Seasons Hotel, è stato lo stesso Chef Cedroni a preparare e presentare una selezione dei suoi piatti, dai più innovativi, come il gelato al parmigiano, e a quelli della tradizione, come il tiramisù, realizzato però con il pane raffermo, in un inno alla cucina del recupero e antispreco.La serata speciale dedicata alla Cucina Italiana di qualità è stata un gran successo ed i piatti preparati dallo Chef Moreno Cedroni sono stati accolti conimmenso entusiasmo. Gli ospiti che sono riusciti a partecipare sono stati deliziati da una cena esclusiva in cui ogni piatto è stato accompagnato da selezionati vini italiani.La cucina italiana si è confermata così un’esplosione di emozioni, in cui il legame con i ricordi legati alla tradizione e alla cultura di un intero popolo condisce il piatto sempre vincente che essa rappresenta.Lo chef Cedroni, portatore nell’occasione dei valori della cucina nostrana, ringrazia il Consolato generale d’Italia a Guangzhou Canton e in particolare la conterranea Console Lucia Pasqualini.