Sesso in auto con ragazzina 13enne: rischia due anni di carcere

ANCONA - Lui ha 23 anni. Lei dieci di meno. Entrambi connazionali di origine sudamericana, si conoscono perché frequentano la stessa congregazione religiosa, in un comune della Vallesina. Una sera consumano un rapporto sessuale in auto. La vicenda emerge tempo dopo, nel 2017, quando la ragazzina si confida con la mamma. Parte la denuncia contro quell’uomo con cui c’era stato un incontro intimo. Oggi ha 28 anni ed è sotto processo per atti sessuali su minore, il reato contestato a chiunque abbia un rapporto con una persona che, al momento dei fatti, non aveva ancora compiuto 14 anni e che reputa ininfluente la consensualità dell’incontro. Per quel momento intimo avuto in auto nell’ottobre del 2014, il sudamericano rischia due anni di carcere.