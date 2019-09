Ritrovato dopo una notte di paura l'anziano scomparso: sta bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA SAN QUIRICO - E’ stato ritrovato nella tarda mattinata l’anziano scomparso a Serra San Quirico. E' in buone condizioni. In azione, per diverse ore, carabinieri, vigili del fuoco e volontari protezione civile. L’uomo dopo oltre 11 ore di ricerche è stato trovato, ed è in discrete condizioni di salute.Si trovava vicino al cimitero di Sasso nel Comune di Serra San Quirico ed è stato rintracciato grazie all'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco. Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Castelplanio, hanno consentito di localizzare l'ultimo posto in cui l'anziano era stato visto, a Serra San Quirico. L'anziano si era allontanato per una passeggiata, ma non aveva fatto rientro a casa per l'ora di cena. I suoi familiari, preoccupati, hanno chiamato i carabinieri ed in poco tempo si è messa in moto la macchina delle ricerche da parte di vigili del fuoco, carabinieri delle Compagnie di Jesi e Fabriano e volontari della protezione civile di Serra San Quirico.