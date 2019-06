Malore sull'impalcatura: ragazzo di 23 anni perde i sensi, è in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA SAN QUIRICO - Malore sull'impalcatura, muratore 23enne in coma. Si tratta di un ragazzo nigeriano che stava lavorando ad una risturtturazione in località Sant'Elena a Serra San Quirico.All'improvviso ha accusato un forte mal di testa, tanto che i colleghi hanno allertato il 118. Ma è servito anche l'interevnto dei vigili del fuoco: il ragazzo infatti ha perso i sensi sull'impalcatura al terzo piano. I vigili del fuoco lo hanno calato con l'autoscala, poi i soccorritori l'hanno caricato sull'elimabulanza per portarlo all'ospedale regionale di Torrette. dove sarebbe arrivato in coma.