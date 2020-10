L'auto prende improvvisamente fuoco: paura e traffico in tilt sulla Statale

SERRA SAN QUIRICO - Paura e traffico in tilt oggi sulla Statale 76, dove un'auto in transito ha preso improvvisamente fuoco: l'incendio ha causato la chiusura temporanea della strada.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 12 circa sulla Statale tra le uscite di Serra San Quirico e Apiro, direzione mare, per l'incendio di un'autovettura. Il mezzo era in marcia quando la persona alla guida ha visto del fumo ed ha accostato il veicolo nella prima piazzola disponibile. Intervenuta sul posto la squadra di Jesi che ha spento le fiamme e messo la vettura in sicurezza. Sul posto la Polizia stradale che ha chiuso careggiata per consentire lo svolgimento dell'intervento.



