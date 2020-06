Ragazzo di 28 anni trovato morto nel capannone di un'azienda ancora chiusa per il lockdown: è giallo

SERRA SAN QUIRICO - Giallo a Serra San Quirico, dove un 28enne di origine pakistana è stato trovato morto nel capannone di un'azienda ancora chiusa per il lockdown.

É stato il cugino, che non riusciva più a contattarlo, a lanciare l'allarme facendo partire le ricerche. L'uomo è stato trovato morto all'interno di un capannone industriale e ogni soccorso è stato vano. In un primo momento era stata allerata anche l'eliambulanza. Tutto lascia pensare ad una morte naturale, ma ai carabinieri, che indagano su quanto accaduto, restano alcuni quesiti da risolvere. In primis perchè il giovane si trovava in un'azienda che ancora non ha riaperto dopo il lockdown

