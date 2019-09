Esce di casa e scompare: notte frenetica di ricerche arriva anche l'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA SAN QUIRICO - Apprensione a Serra San Quirico, dove da ieri sera non si hanno notizie di un uomo di 82 anni, che si è allontanato da casa senza poi farsi più sentire dai suoi familiari.Le ricerche sono scattate intorno alla mezzanotte nella frazione Castellaro di Serra San Quirico, in una zona parecchio impervia. In azione sul posto i vigili del fuoco, supportati da un'unità cinofila, dalla squadra Speleo-alpino-fluviale (Saf) e da un elicottero proveniente da Pescara. Alle ricerche partecipano anche i carabinieri di Fabriano e Jesi ed i volontari della protezione civile. Fino a questo momento le ricerche non hanno dato esito alcuno.