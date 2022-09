SERRA SAN QUIRICO - Era uscito in mattinata, forse per controllare il livello della piena nel fiume Esino che scorre vicinissimo alla sua abitazione, ma deve essersi sporto troppo ed è scivolato cadendo nelle acque melmose. È morto così un 82enne di Serra San Quirico, residente a Sant’Elena, il cui corpo è stato restituito ieri pomeriggio dalle acque dopo essere rimasto incagliato in una specie di secca, generatasi dopo che il livello delle acque era tornato nei limiti di guardia.

APPROFONDIMENTI L'EDILIZIA Ancona, i cantieri delle scuole tra imprevisti e ritardi. Si allungano i tempi dei lavori

Lo ha notato una donna che stava passeggiando sul ponte e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, della Croce verde di Serra San Quirico e i Vigili del fuoco. Il cadavere è stato ripescato grazie all’elicottero dei Vigili del fuoco che ha calato un operatore col verricello che lo ha recuperato, imbragato e adagiato sul terreno vicino al ponte. La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di identificazione, eseguite dai familiari alla presenza dei Carabinieri. Sul posto anche il comandante della Compagnia di Jesi capitano Elpidio Balsamo. L’autorità giudiziaria ha disposto l’immediata restituzione alla famiglia che procederà con la sepoltura.