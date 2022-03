Deltaplanista si schianta sul monte Murano, scattano le ricerche: portato all'ospedale con l'eliambulanza

SERRA SAN QUIRICO – Allarme nel pomeriggio per un deltaplanista precipitato sul monte Murone, a Serra San Quirico. Mentre sorvolava la zona della Gola della Rossa, per motivi in corso d'accertamento, l'uomo ha perso il controllo del deltalplano e si è schiantato nella boscaglia. Sarebbe stato lui stesso a dare l'allarme al 112, attorno alle 17,30, quando in zona era ormai buio. Le ricerche, tutt'altro che semplici, sono state condotte dai soccorritori del Cai che hanno recuperato il ferito per poi consegnarlo alle cure del 118: è stato trasferito all'ospedale di Torrette a bordo dell'eliambulanza.

