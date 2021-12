Cade dal terrazzo e atterra in piedi dopo un volo di 15 metri: anziana miracolata, "solo" fratture

SERRA SAN QUIRICO – Un volo di quasi 15 metri nel vuoto e una frattura a una gamba e un braccio. Miracolosamente viva, anche se con delle fratture, una donna di 80 anni, caduta dal balcone della sua abitazione mentre era sola con la badante. Intervenuta anche l'eliambulanza, ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato questa mattina poco prima delle 8, quando alcuni vicini loro malgrado, si sono trovati ad assistere alla caduta nel vuoto di quella anziana, che abita in una palazzina del centro del paese, in un appartamento al terzo piano. La nonnina, che al momento della caduta si trovava sola in casa con la badante che però era in un’altra stanza, sarebbe precipitata dal balcone all’improvviso. Però, nonostante la grande altezza, è atterrata in piedi. Una circostanza che l’ha salvata, ma che le è costata un paio di fratture agli arti. Immediatamente soccorsa dai sanitari della Croce verde di Serra San Quirico intervenuti con un’ambulanza e dai medici dell’eliambulanza Icaro02, la donna è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso e sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso

