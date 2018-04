Altri due cervi affogati nel canale di Sant’Elena La preoccupazione dell'Enpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA SAN QUIRICO - Ancora due cervi affogati nel canale superiore di Sant’Elena a Serra San Quirico. La denuncia è dell’Enpa, l’Ente nazionale protezione animali. «Qualche intervento – spiega Laura Gozzi, Enpa Fabriano - c’è stato ma solo per rimuovere gli animali affogati che in qualche occasione sono stati fatti scivolare altrove attraverso il canale ed altre volte tirati all’asciutto e finiti chissà dove. Non ci pare che questo “fastidioso” problema a qualcuno possa creare disturbo o impegno di denaro per aggiustare le reti rotte o per montarne nei punti del canale dove non ci sono proprio. Considerato che queste bestiole vengono rilasciate in natura per ripopolare le riserve, le oasi, a spese dei cittadini, quanto meno sarebbe opportuno che si provvedesse ad una certa salvaguardia e nel modo più semplice possibile». I residenti avvertono i volontari quando cade dentro qualche animale come cervi, caprioli o tassi e chiedono di trovare una soluzione definitiva. L’Enpa ha inviato una lettera al Comune di Serra San Quirico, all’Enel, alla Polizia Provinciale e ai Carabinieri. «Questi canaloni – si legge nella nota - non recintati né segnalati rappresentano una trappola mortale per molti animali, che, una volta caduti, non riescono a risalire a causa della fortissima pendenza delle sponde in cemento. Una situazione pericolosa per gli animali e per i turisti che frequentano la zona».