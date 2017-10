Finisce con la testa sotto il caricatore di cartoni Gravissimo operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE' CONTI - Un altro infortunio sul lavoro con un operaio di 51 anni portato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette. L'incidente questa mattina poco prima delle 13 con la testa e il busto dell'uomo finita sotto una macchina che lavora i cartoni in un'azienda di Serra de' Conti. Nella fabbrica teatro dell'incidente una pattuglia dei carabinieri della stazione di Jesi e il personale ispettivo dell'Asur di Senigallia per ricostruire la dinamica mentre l'operaio con l'eliambulanza è stato trasportato all'ospedale di Torrette.